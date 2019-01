Pro Plus ne bo dobil novega lastnika

Praga/Ljubljana, 18. januarja - Sklad CME, lastnik medijske družbe Pro Plus, pod okriljem katere program oddajata televiziji POP TV in Kanal A, aktivnosti v Sloveniji ne bo prodal družbi United Group, so danes objavili v skladu s sedežem v Pragi. Največji medijski prevzem v zgodovini samostojne Slovenije se tako ne bo zgodil.