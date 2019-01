Iraschko-Stolzevi zmaga v Zau, Križnarjeva peta

Tokio, 18. januarja - Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz (205,2 točke) je zmagovalka današnje vetrovne tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v japonskem Zau, kjer so v četrtek zaradi obilnega sneženja in vetra odpadle kvalifikacije. V finalu so nastopile tudi tri Slovenke, najboljša med njimi je bila Nika Križnar (199,2) na petem mestu.