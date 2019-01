Zimske razmere zahtevajo večjo pozornost voznikov

Ljubljana, 18. januarja - Zimske vremenske razmere vplivajo na varnost v cestnem prometu. Slabša vidljivost, zasnežene ceste in drugi neugodni dejavniki še dodatno povečujejo tveganje za nastanek prometnih nesreč, opozarja Agencija za varnost prometa (AVP). Vozniki naj ne precenjujejo svojih voznih sposobnosti in vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in prometu.