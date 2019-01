Alpina začela predstavljati tudi z blagovno znamko Peko

Žiri, 19. januarja - V Alpini so v letu dni po nakupu najstarejše slovenske obutvene blagovne znamke Peko pripravili novo strategijo trženja. Novosti so sredi meseca predstavili na mednarodnem sejmu v Italiji in poudarili, da sta samozavesten nastop in prepričanje v uspeh dveh najmočnejših slovenskih obutvenih blagovnih znamk izzvali pozitivne odzive tujih kupcev.