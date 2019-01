Sapporo, 18. januarja - Karavana celinskega pokala v smučarskih skokih se je iz Evrope preselila v Azijo, kjer so v Sapporu na sporedu tri tekme. Na prvi je bil med petimi Slovenci najboljši Nejc Dežman, ki je skočil na tretje mesto, kar so devet stopničke slovenskih skakalcev na tej ravni tekmovanja to zimo.