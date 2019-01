Na Danskem in v Nemčiji odslej zares

Ljubljana, 18. januarja - Na Danskem in v Nemčiji so se v četrtek končale tekme skupinskega dela moškega svetovnega prvenstva v rokometu. V drugi del tekmovanja so se prebile vse favorizirane izbrane vrste, najboljši izhodiščni položaj pa so si izborile Hrvaška, Danska in Švedska, ki so v glavni del prenesle vse štiri točke.