Borze tretji dan zapored sklenile z dobički

New York, 17. januarja - Tečaji na newyorških borzah so današnje trgovanje končali neenotno. Vzdušje na borzi je danes zaznamoval predvsem predlog ameriškega finančnega ministra Stevena Mnuchina za odpravo carin za nekatere ali vse Kitajske izdelke, s čimer bi pomiril trge in okrepil možnosti večjega trgovinskega dogovora.