Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 1.)

Ljubljana, 17. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o pozivu slovenske stranke k udeležbi na sobotnemu protestu proti fašistom, da so slovenskima varnostnikoma iz odklenjenega avtomobila ukradli milijon evrov ter da so hrvaške oblasti v sodelovanju s slovenskimi začele preiskavo proti šestim Slovencem zaradi utaje.