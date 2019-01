Katičeva napovedala tehten razmislek o spremembi kazenskega zakonika

Ljubljana, 17. januarja - Ministrica za pravosodje Andreja Katič je ponovno poudarila, da je posilstvo kaznivo dejanje in da je potrebna ničelna toleranca do vsakega nasilja. Po njenem mnenju je nesprejemljivo, da glede tega v javnosti odmevajo dvomi. Zavzela se je sicer za tehten premislek o spremembi kazenskega zakonika, so sporočili z ministrstva za pravosodje.