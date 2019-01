Na rokometnem SP znani vsi udeleženci drugega dela

Ljubljana, 17. januarja - Na rokometnem svetovnem prvenstvu na Danskem in v Nemčiji so znani vsi udeleženci drugega dela. To so Nemčija, Francija in Brazilija iz skupine A, Hrvaška, Španija in Islandija iz skupine B, Norveška, Danska in Tunizija iz skupine C ter Švedska, Madžarska in Egipt iz skupine D.