Poseg v pravico do izražanja odvetnikov ogroža pravno državo

Ljubljana, 17. januarja - Pravica do svobode izražanja je ena najpomembnejših človekovih pravic in temelj demokracije, izjemnega pomena pa je tudi pri odvetniškemu poklicu. Pri posegu v to pravico odvetnikov gre tudi za poseg v pravic njihovih strank, pri tem pa je ogrožen steber pravne države - pravica do učinkovite zaščite pravic, so poudarili slovenski odvetniki.