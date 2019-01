V Nacionalnem arheološkem muzeju v Neaplju letos od Canove do Velike Grčije

Neapelj, 20. januarja - V Nacionalnem arheološkem muzeju (MANN) v Neaplju so do leta 2020 pripravili program, ki bo po besedah direktorja muzeja Paola Giulierinija potekal pod naslovom MANN at Work. Letošnje leto je Giulierini označil kot "leto novega MANN", prineslo pa bo od velikih razstav do ponovnega odprtja oddelka, namenjenega predstavitvi Velike Grčije.