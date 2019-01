Trump napovedal širitev programa protiraketne obrambe

Washington, 17. januarja - Ameriški predsednik Donald Trump je v Pentagonu napovedal povečana vlaganja v razvoj protiraketne obrambe s ciljem, da zaznajo in uničijo vsako raketo, ki bo letela proti njim. Večino govora je sicer namenil drugim temam in ameriške televizije so neposredni prenos govora predčasno prekinile, kar se doslej še ni zgodilo.