Evropske borze končale s padcem

London/Frankfurt/Pariz, 17. januarja - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali večinoma v redečem. Kot poročajo tuje agencije, je pri vlagateljih v ospredje ponovno prišla zaskrbljenost zaradi napetih trgovinskih odnosov in negotovost glede izstopa Velike Britanije iz EU. Čez lužo na slabo voljo vpliva nadaljnje zaprtje nekaterih vladnih uradov in agencij.