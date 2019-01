Rezultati Morgan Stanley za zadnje četrtletje razočarali

New York, 17. januarja - Ameriška investicijska banka Morgan Stanley je objavila poslovne rezultate za zadnje četrtletje lanskega leta, ki so razočarali. V tem obdobju je namreč ustvarila 80 centov dobička na delnico, prihodki pa so nazadovali za 10 odstotkov na 8,55 milijarde dolarjev. Oboje je slabše od pričakovanj.