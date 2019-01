Znani so filmi tekmovalnega programa celovečercev 69. Berlinala

Berlin, 17. januarja - Znani so filmi tekmovalnega programa celovečercev 69. filmskega festivala v Berlinu. V njem se bo za zlatega in srebrne medvede potegovalo 17 filmov, od tega režijo sedmih podpisujejo režiserke. Mednarodni filmski festival v Berlinu bo potekal od 7. do 17. februarja.