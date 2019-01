Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 19. januarja - Pri založbi Litera sta izšla romaneskni prvenec Jedrt Lapuh Maležič Vija vaja ven in roman urednika in publicista Sama Ruglja Resnica ima tvoje oči. Založba Mladinska knjiga je izdala knjigo Zakaj spimo strokovnjaka za raziskave spanja Matthewa Walkerja, založba Zala pa roman Špagica, ptiček in jaz Ellen Karlsson.