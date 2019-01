Ljubljanska borza: Indeks navzgor

Ljubljana, 17. januarja - Na Ljubljanski borzi so borzni posredniki danes sklenili za 882.770 evrov poslov, od tega največ z delnicami Krke in Cinkarne Celje. Indeks SBI TOP je pridobil 0,63 odstotka. K temu so pripomogle delnice Telekoma Slovenije, Luke Koper, Petrola in Save RE, medtem ko so ga v rasti omejevale delnice Zavarovalnice Triglav.