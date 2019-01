Fiho že 20 let uresničuje svoje poslanstvo

Ljubljana, 17. januarja - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (Fiho), ki številnim organizacijam zagotavlja finančno pomoč, praznuje 20 let. Na popoldanski prireditvi ob obletnici je slavnostni govornik predsednik DZ Dejan Židan poudaril predvsem pomen socialne politike kot produktivnega dejavnika gospodarskega in družbenega razvoja.