Nemške železnice in vlada z načrtom za več točnosti

Berlin, 17. januarja - Potniki nemških železnic so vse bolj nezadovoljni z vlaki, med katerimi je lani zamujal vsak četrti. V podjetju Deutsche Bahn so kot razloge navedli gradbene in tehnične težave, v 2019 pa želijo stopnjo točnosti vlakov s pomočjo svoje lastnice, države, povečati za 1,6 odstotne točke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.