V Spodnjem Podravju opozorili na problematiko poplavljanja kmetijskih površin

Ptuj, 17. januarja - Predstavniki kmetijskih zadrug in župani občin Spodnjega Podravja so na današnjem letnem srečanju na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj znova opozorili na problematiko poplavljanja Drave in drugih rek in s tem povezano škodo tudi na kmetijskih površinah. Pri tem so se zavzeli za temeljit pogovor o pomenu in pomembnosti vzdrževanja vodotokov.