Turčija izgnala nizozemsko novinarko

Istanbul, 17. januarja - Turške oblasti so danes izgnale iz države nizozemsko novinarko zaradi suma povezav s terorizmom. Ob tem so poudarili, da izgon novinarke Ans Boersma ni povezan z njenim novinarskim delom v Turčiji, temveč da so jo izgnali preventivno na podlagi informacij danske policije, da ima povezave s teroristično organizacijo.