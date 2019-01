Vir: Ovire za združitev Siemensa in Alstoma previsoke

München, 17. januarja - Zahteve Evropske komisije, ki jih morata pred združitvijo izpolniti Alstom in Siemens, so previsoke in bodo verjetno preprečile posel, je za francosko tiskovno agencijo AFP danes dejal neimenovani vir iz Siemensa. "Ne bo več popuščanja ... naleteli smo na zid, ki je previsok," je dejal vir.