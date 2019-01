V Nemčiji lani rekord v zastojih na avtocestah

München, 17. januarja - Na nemških avtocestah so lani podrli neslavni rekord, saj so tam po podatkih nemške avtomobilske zveze Adac zabeležili kar 745.000 zastojev. V povprečju to pomeni 2000 zastojev na nemških avtocestah dnevno. V dolžino so vsi lanski zastoji skupaj merili okoli 1,5 milijona kilometrov, kar je toliko, kot bi 38-krat obkrožili Zemljo.