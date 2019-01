Farmacevti višje izdatke za zdravila pripisujejo večji porabi

Ljubljana, 17. januarja - Cene predpisanih zdravil v Sloveniji so med letoma 2010 in 2017 realno upadle za 35,6 odstotka, medtem ko so celotni izdatki za zdravila narasli za en odstotek. Predstavniki Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb so na današnji novinarski konferenci izpostavili, da so višji stroški predvsem posledica večje porabe.