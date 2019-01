Odpoklic krožnika, skodele in kozarca iz bambusa

Ljubljana, 17. januarja - Podjetje Tedi je iz prodaje odpoklicalo krožnik, skodelo in kozarec iz bambusa v dveh motivih. Testiranja izdelkov so pokazala previsoko specifično migracijo formaldehida iz izdelkov, zato lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi.

Serijski oznaki krožnikov iz bambusa (25 centimetrov) sta 19344003431000000150 in 18128003431000000150, serijski oznaki skodel iz bambusa (14 centimetrov) sta 80336003431000000125 in 76469003431000000125, serijski oznaki kozarcev iz bambusa (13 centimetrov) pa 98010003431000000125 in 98803003431000000125.

Podjetje kupce prosi, da omenjenih izdelkov ne uporabljajo in naj jih vrnejo na mesto nakupa ali zavržejo.