Hrvaški policisti z zasnežene gore ob meji z BiH rešili 15 migrantov

Zagreb/Korenica, 17. januarja - Hrvaški policisti so med okrepljenim nadzorom meje z Bosno in Hercegovino na gori Plješivica iz snega in mraza v torek rešili 15 migrantov, med njimi šest otrok in dve nosečnici, je sporočilo hrvaško notranje ministrstvo. Migranti so se ob nizkih temperaturah izgubili na gori, na kateri je bilo več kot pol metra snega.