Slovo Thiema, Halepova s težavami v tretji krog

Melbourne, 17. januarja - Od letošnjega prvega turnirja za grand slam v Melbournu se je poslovil sedmopostavljeni Avstrijec Dominic Thiem, ki je predal dvoboj 2. kroga proti 19-letnemu avstralskemu povabljencu Alexeiju Popyrinu. Nekateri favorizirani igralci in igralke so imeli manjše težave, a so se prebili v naslednji krog, izpadla pa je zadnja Slovenka Tamara Zidanšek.