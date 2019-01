Azijske borze neenotno

Tokio, 17. januarja - Azijske borze so teden končale neenotno. Vlagatelji so previdni, čakajo na najnovejše podatke o gibanju kitajskega bruto domačega proizvoda (BDP), znova se na trg vrača tudi zaskrbljenost glede morebitnega zaostrovanja odnosov med ZDA in Kitajsko zaradi trgovine in dogajanja okoli Huaweija, poročajo tuje tiskovne agencije.