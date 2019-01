Policisti iz ujetništva rešili zavarovano ptico postovko

Kranj, 17. januarja - Kriminalisti so na podlagi prijave Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije na Gorenjskem zasegli ptico postovko, ki je na seznamu zaščitenih živalskih vrst. Ptico, ki je bila v ujetništvu leto in pol, bodo poskušali rehabilitirati in vrniti v naravo, storilca pa bodo kazensko ovadili.