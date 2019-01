Naomi Osaka boljša od Tamare Zidanšek

Melbourne, 17. januarja - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je končala posamične nastope na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. V drugem krogu letošnjega prvega turnirja za grand slam je bila od nje boljša četrtopostavljena Japonka Naomi Osaka. Lanska zmagovalka OP ZDA v New Yorku je po uri in sedmih minutah zmagala s 6:2 in 6:4.