Slovenija v skupini skupaj z aktualnimi prvaki

Bruselj, 16. januarja - Slovenski odbojkarji so na žrebu v Bruslju dobili tekmece v skupini C letošnjega evropskega prvenstva. V skupini, ki jo bo gostila Ljubljana, ena od štirih soorganizatork prvenstva, bodo skupaj s Slovenijo v Stožicah igrali Rusi, Finci, Turki, Makedonci in Belorusi.