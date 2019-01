Rogaška Slatina, 16. januarja - Košarkarji Rogaške so odigrali sedmo tekmo v 2019 v treh različnih tekmovanjih in doživeli drugi poraz. V 16. krogu lige Aba 2 so morali doma priznati premoč ekipi Dynamic iz Beograda, ki je slavila z 80:75 (21:17, 40:35, 63:54).