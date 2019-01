Varuhinja z ministrom Pikalom o vrsti odprtih vprašanj

Ljubljana, 16. januarja - Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je danes sestala z ministrom za izobraževanje, znanost in šport Jernejem Pikalom. Med drugim so govorili o financiranju javnih in zasebnih šol, zaposlovanju v šolstvu za določen in skrajšani delovni čas ter zasebnem varstvu otrok, so po srečanju zapisali pri varuhu.