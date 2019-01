Gospodarsko razstavišče v pričakovanju turističnega sejma Alpe-Adria

Ljubljana, 26. januarja - Gospodarsko razstavišče bo od 30. januarja do 2. februarja v znamenju 30. mednarodnega turističnega sejma Alpe-Adria, na katerem bo letos prostor dobilo tudi področje kampinga in karavaninga. Na njem se bo predstavilo prek 330 turističnih ponudnikov iz Slovenije, BiH, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Italije, Avstrije, Madžarske, Češke in Nepala.