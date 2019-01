Britanski parlament razpravlja o nezaupnici vladi

London, 16. januarja - V britanskem parlamentu se je popoldne začela razprava pred glasovanjem o nezaupnici vladi premierke Therese May, ki so jo po torkovem hudem porazu ločitvenega dogovora z EU zahtevali laburisti. Vodja laburistov Jeremy Corbyn je premierko pozval k razpisu volitev, kar je Mayeva zavrnila in poudarila, da bi bile volitve najslabša možnost.