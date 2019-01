Vreme: Oblačno bo

Ljubljana, 16. januarja - Ponoči se bo oblačnost nad zahodno in osrednjo Slovenijo zgostila, do jutra se bo pooblačilo še nekoliko vzhodneje. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od ena do šest, ob morju osem, v zatišnih legah severne Slovenije malo pod nič stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.