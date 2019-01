Pahor podprl umestitev slovenskega znakovnega jezika v ustavo

Ljubljana, 16. januarja - Predsednik republike Borut Pahor je na srečanju s predstavniki Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije podprl pobudo o umestitvi slovenskega znakovnega jezika v ustavo. Prepričan je, da je treba tudi na ustavni ravni zavarovati pravice manjšin in jim omogočiti polno uveljavljanje človekovih pravic in svoboščin, so sporočili z njegovega urada.