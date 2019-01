V kenijski prestolnici konec napada skrajnežev

Nairobi, 16. januarja - Kenijske oblasti so danes sporočile, da so varnostne sile po skoraj 20-urni operaciji ubile vseh pet teroristov, ki so v torek napadli prestižni hotelski kompleks v prestolnici Nairobi. Odgovornost za napad, ki je terjal 14 življenj, je prevzela somalijska teroristična skupina Al Šabab.