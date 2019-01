Trump po dveh letih vladanja v vse večjih težavah

pripravil dopisnik STA iz New Yorka, Robi Poredoš

New York, 18. januarja - V nedeljo bo minilo drugo leto, odkar je newyorški bogataš Donald Trump prisegel na položaj predsednika ZDA pred kongresno palačo. Američani so pričakovali, da njegovo vladanje ne bo konvencionalno, in glede tega ni razočaral ne podpornikov ne nasprotnikov.