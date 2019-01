Mednarodna zveza Zubkovu in še trojici izrekla dveletno prepoved

Leipzig, 16. januarja - Mednarodna zveza za bob in skeleton (IBSF) je izrekla dveletno prepoved nastopanja in delovanja v njihovem športu Aleksandru Zubkovu in še trem njegovim sotekmovalcem zaradi kršitve dopinških pravil med olimpijskimi igrami leta 2014 v Sočiju, kjer je bil Zubkov dvakrat zlat. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa bo kazen iztekla leta 2020.