Kasselska documenta bo dobila stalno razstavišče

Kassel, 17. januarja - Ena najpomembnejših razstav sodobne umetnosti v svetu documenta bo dobila stalno razstavišče. Tistim, ki se zanimajo za razstavo, ki vsake pet let poteka v nemškem mestu Kassel, ne bo več potrebno čakati pol desetletja med eno in drugo razstavo, so organizatorji documente sporočili v sredo.