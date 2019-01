Hrvaška vlada predlaga štiri namesto dveh statističnih regij

Zagreb, 16. januarja - Na Hrvaškem so odprli javno razpravo o predlogu nove razporeditve statističnih regij v skladu s politikami Evropske unije. Hrvaško ministrstvo za regionalni razvoj in sklade EU je predlagalo štiri namesto dosedanjih dveh statističnih regij, ki so jih ustanovili leta 2012, preden je Hrvaška postala članica EU.