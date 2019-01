Po dobrih dveh letih od razkritja afera s preskakovanjem čakalnih vrst pred sodnike

Ljubljana, 17. januarja - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se bo dve leti in pol po odmevnih hišnih preiskavah, ki so razkrile domnevno podkupovanje v UKC Ljubljana za preskakovanje čakalnih vrst pri določenih zdravnikih, s predobravnavnim narokom začelo sojenje zoper 10 oseb in dve podjetji. Tožilstvo jim očita kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril.