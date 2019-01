Lavrov: Sever Sirije mora biti pod nadzorom sirskega režima

Moskva, 16. januarja - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes dejal, da mora nadzor nad območjem na severu Sirije prevzeti sirski režim. To je dejal potem, ko so ZDA pozvale k vzpostavitvi varnostnega območja v tem delu države, ki bi bil pod nadzorom Turčije. To idejo so danes zavrnili tudi Kurdi.