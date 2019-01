OZP zavrnil predlog SDS in SNS za referendum o migracijah

Ljubljana, 16. januarja - Odbor DZ za zunanjo politiko (OZP) je danes zavrnil predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij, ki so ga v DZ vložili poslanci SDS in SNS. Ti so v razpravi poudarili, da je treba odločanje o migracijah prepustiti ljudstvu. Zunanji minister Miro Cerar in poslanci koalicije pa so izpostavili brezpredmetnost obravnave predloga.