Izšla prva pesem z zadnjega albuma irske zasedbe The Cranberries

London, 17. januarja - Natanko leto dni po smrti pevke Dolores O'Riordan je v torek izšla prva pesem z novega albuma irske skupine The Cranberries. Njihov osmi in obenem zadnji album z naslovom In the End bo sicer izšel aprila. Nato se bo skupina, znana predvsem po uspešnicah iz 90. let, kot so Zombie, Linger in Dreams, po treh desetletjih razšla.