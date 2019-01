Na koprskem omizju ponovni pozivi k izboljšanju pogojev za znanost

Koper, 16. januarja - Predstavniki znanstvenih in raziskovalnih ustanov so danes na okrogli mizi v Kopru znova opozorili na podhranjenost znanosti in pozvali k ukrepom za izboljšanje stanja, vključno s sprejemom krovnega zakona. S sogovorniki se je strinjal tudi minister Jernej Pikalo in napovedal, da bi se medresorsko usklajevanje o zakonu lahko začelo že v tem mesecu.