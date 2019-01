Ljubljana, 16. januarja - V Peterokotnem stolpu na Ljubljanskem gradu bodo drevi odprli razstavo umetnice Eve Petrič. Postavitev z naslovom TRANShomoPLANTATION je tesno povezana z dosedanjim umetničinim delom in večletnim proučevanjem človeka in družbe ter raziskovanjem okolja in sveta.