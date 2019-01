Adria Tehnika z Airbusom podpisala pogodbo o dolgoročnem sodelovanju

Brnik, 16. januarja - Adria Tehnika je z evropskim proizvajalcem letal Airbus podpisala pogodbo o dolgoročnem sodelovanju na področju podpore in vzdrževanja Airbusovih letal, ki sodijo v družino A320. Za slovenskega vzdrževalca in serviserja letal je to priznanje za delo, vidi pa tudi priložnost za širitev sodelovanja na ostale tipe Airbusove flote.